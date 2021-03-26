Одеса і Дніпро стали епіцентрами COVID-19 в Україні: статистика за областями
За минулу добу, 25 березня, найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом зафіксували в Одеській і Дніпропетровській областях. Там захворіли 1545 і 1358 осіб відповідно.
Також багато нових заражених виявили у Львівській – 1304, Харківській областях – 1204 і місті Київ – 1164. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 25 березня зафіксували в Луганській області – 131 і Херсонській – 177.Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1164 випадки
Вінницька область – 848 випадків
Волинська область – 356 випадків
Дніпропетровська область – 1358 випадків
Донецька область – 725 випадків
Житомирська область – 891 випадок
Закарпатська – 429 випадків
Запорізька область – 519 випадків
Івано-Франківська область – 402 випадки
Київська область – 1139 випадків
Кіровоградська область – 193 випадки
Луганська область – 131 випадок
Львівська область – 1304 випадки
Миколаївська область – 534 випадки
Одеська область – 1545 випадків
Полтавська область – 669 випадків
Рівненська область – 554 випадки
Сумська область – 633 випадки
Тернопільська область – 627 випадків
Харківська область – 1204 випадки
Херсонська область – 177 випадків
Хмельницька область – 1040 випадків
Черкаська область – 704 випадки
Чернівецька область – 587 випадків
Чернігівська область – 399 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року.