Одеса і Дніпро стали епіцентрами COVID-19 в Україні: статистика за областями

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1 хвилина
9,9 т.
Тест на коронавірус

За минулу добу, 25 березня, найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом зафіксували в Одеській і Дніпропетровській областях. Там захворіли 1545 і 1358 осіб відповідно.

Також багато нових заражених виявили у Львівській – 1304, Харківській областях – 1204 і місті Київ – 1164. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 25 березня зафіксували в Луганській області – 131 і Херсонській – 177.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1164 випадки

  • Вінницька область – 848 випадків

  • Волинська область – 356 випадків

  • Дніпропетровська область – 1358 випадків

  • Донецька область – 725 випадків

  • Житомирська область – 891 випадок

  • Закарпатська – 429 випадків

  • Запорізька область – 519 випадків

  • Івано-Франківська область – 402 випадки

  • Київська область – 1139 випадків

  • Кіровоградська область – 193 випадки

  • Луганська область – 131 випадок

  • Львівська область – 1304 випадки

  • Миколаївська область – 534 випадки

  • Одеська область – 1545 випадків

  • Полтавська область – 669 випадків

  • Рівненська область – 554 випадки

  • Сумська область – 633 випадки

  • Тернопільська область – 627 випадків

  • Харківська область – 1204 випадки

  • Херсонська область – 177 випадків

  • Хмельницька область – 1040 випадків

  • Черкаська область – 704 випадки

  • Чернівецька область – 587 випадків

  • Чернігівська область – 399 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Скриншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов