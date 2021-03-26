Одеса і Дніпро стали епіцентрами COVID-19 в Україні: статистика за областями

За минулу добу, 25 березня, найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом зафіксували в Одеській і Дніпропетровській областях. Там захворіли 1545 і 1358 осіб відповідно.

Також багато нових заражених виявили у Львівській – 1304, Харківській областях – 1204 і місті Київ – 1164. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 25 березня зафіксували в Луганській області – 131 і Херсонській – 177.

м. Київ – 1164 випадки

Вінницька область – 848 випадків

Волинська область – 356 випадків

Дніпропетровська область – 1358 випадків

Донецька область – 725 випадків

Житомирська область – 891 випадок

Закарпатська – 429 випадків

Запорізька область – 519 випадків

Івано-Франківська область – 402 випадки

Київська область – 1139 випадків

Кіровоградська область – 193 випадки

Луганська область – 131 випадок

Львівська область – 1304 випадки

Миколаївська область – 534 випадки

Одеська область – 1545 випадків

Полтавська область – 669 випадків

Рівненська область – 554 випадки

Сумська область – 633 випадки

Тернопільська область – 627 випадків

Харківська область – 1204 випадки

Херсонська область – 177 випадків

Хмельницька область – 1040 випадків

Черкаська область – 704 випадки

Чернівецька область – 587 випадків

Чернігівська область – 399 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року.