Очільниця Чернігівщини запросила туристів на розлив Десни-2021

Голова Чернігівської обласної адміністрації Анна Коваленко запросила туристів на щорічний весняний розлив Десни.

Як політикиня написала на своїй сторінці у Facebook, цьогоріч видовищний розлив Десни можна очікувати протягом квітня та на початку травня.

Вона повідомила, що за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, весняне водопілля 2021 року в басейні річки Десни буде значно вищим за минулорічне і може бути подібним до паводка 2018 року.

Цьогоріч розлив Десни відбуватиметься у квітні та на початку травня Facebook Анни Коваленко

За її словами, цьогорічний паводок неодмінно приверне увагу туристів, оскільки посуха останніх років значно знизила масштабність розливів річки – востаннє вона виходила з берегів і широко розливалася своєю заплавою 2018 року. Минулого ж року розливу фактично не було.

"Туроператори вже готують тури Придесенням, насамперед до Мезинського НПП та Новгород-Сіверського музею-заповідника "Слово о полку Ігоревім". Найкращі панорами Десни відкриються з північної вежі Спасо-Преображенського монастиря та з оглядових майданчиків поблизу села Придеснянського. Туристична Чернігівщина запрошує на розлив Десни 2021!" – написала Коваленко.

Цьогорічний паводок, за словами Коваленко, неодмінно приверне увагу туристів Facebook Анни Коваленко

Вона нагадала, що Десна – єдина велика рівнинна річка України, що залишилася незарегульованою греблями водосховищ та зберегла свою заплаву у природному стані.

"Неймовірно красиві щорічні весняні розливи Десни традиційно привертають увагу туристів до місць, де можна спостерігати цю красу з виграшних ракурсів: міста Новгорода-Сіверського, околиць Остра, Сосниці та Коропа, Мезинського національного природного парку", – сказано в повідомленні.