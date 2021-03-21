Новинський: Церква святкує перемогу над єресями, в тому числі політичними

Народний депутат Вадим Новинський привітав українців з днем Торжества православ'я, що відзначається в першу неділю Великого посту.

Як заявив він у відеозверненні, в цей день православні святкують перемогу Церкви "над єресями і розколами, які існували в усі часи".

"Завжди, коли світська влада підтримує ті чи інші течії в Церкві, особливо єретичні течії, намагаючись підім'яти під себе Церкву, тоді починаються різні негаразди не тільки в церкві, але і в державі", – зазначив Новинський.

За його словами, традиція молитви перед іконами, відома з апостольських часів, була перервана в період великої омани – іконоборства.

"У VIII столітті світська влада втрутилася в церковне життя і звинуватила в ідолопоклонстві справжню Православну церкву, яка перемогла язичництво. Єретики, спираючись на політичну владу, стали чинити тиск на Церкву, вимагаючи відмовитися від іконошанування. Справжнім християнам довелося боротися за право зображати Ісуса Христа, Богородицю і молитися перед іконами", – розповів нардеп.

Він додав, що найстійкіші хранителі православної віри постраждали і прийняли мученицьку смерть, цей період тривав понад сто років.

"Але момент чіткого поділу істини і брехні настав. Світській владі і зрадникам віри не вдалося змусити Церкву і справжніх християн відмовитися від іконошанування. У 843 році на Константинопольському соборі в честь перемоги над єрессю іконоборства було встановлено свято Торжества православ'я", – підкреслив політик.

За словами Новинського, з'являлися і інші єресі, нападки на Істинну церкву тривали в усі часи.

"І сьогодні, коли політичне бачення релігійного життя нерідко входить в протиріччя з вірою в Господа Ісуса Христа, Православна церква несе особливий подвиг – зберігає чистоту віри, стверджуючи її для наступних поколінь християн", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, цієї неділі в середині храму виставляються ікони півколом на аналоях (високих столиках для ікон). А в кінці Божественної Літургії священнослужителі здійснюють молебний спів про затвердження в вірі православних християн і звернення на шлях істинний всіх, хто відпав від церкви. Свої молитви вони звертають до Господа.