Новинский: Церковь празднует победу над ересями, в том числе политическими

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Вадим Новинский поздравил украинцев с днем Торжества православия, который отмечается в первое воскресенье Великого поста.

Как заявил он в видеообращении, в этот день православные празднуют победу Церкви "над ересями и расколами, которые существовали во все времена".

"Всегда, когда светская власть поддерживает те или иные течения в Церкви, особенно еретические течения, пытаясь подмять под себя Церковь, тогда начинается разное нестроение не только в церкви, но и в государстве", – отметил Новинский.

По его словам, традиция молитвы перед иконами, известная с апостольских времен, была прервана в период большого заблуждения – иконоборчества.

"В VIII веке светская власть вмешалась в церковную жизнь и обвинила в идолопоклонстве истинную Православную церковь, победившую язычество. Еретики, опираясь на политическую власть, стали оказывать давление на Церковь, требуя отказаться от иконопочитания. Истинным христианам пришлось бороться за право изображать Иисуса Христа, Богородицу и молиться перед иконами", – рассказал нардеп.

Он добавил, что самые стойкие хранители православной веры пострадали и приняли мученическую смерть, этот период продлился более ста лет.

"Но момент четкого разделения истины и лжи настал. Светской власти и предателям веры не удалось заставить Церковь и истинных христиан отказаться от иконопочитания. В 843 году на Константинопольском соборе в честь победы над ересью иконоборчества был установлен праздник Торжества православия", – подчеркнул политик.

По словам Новинского, появлялись и другие ереси, нападки на Истинную церковь продолжались во все времена.

"И сегодня, когда политическое видение религиозной жизни нередко входит в противоречие с верой в Господа Иисуса Христа, Православная церковь несет особый подвиг – сохраняет чистоту веры, утверждая ее для последующих поколений христиан", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в это воскресенье в середине храма выставляются иконы полукругом на аналоях (высоких столиках для икон). А в конце божественной литургии священнослужители совершают молебное пение об утверждении в вере православных христиан и обращение на путь истинный всех отступивших от церкви. Свои молитвы они обращают к Господу.