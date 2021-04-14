Новини України: в Києві продовжили локдаун, ЗСУ провели масштабні навчання під Кримом
В Україні в середу, 14 квітня, вирішили продовжити жорсткий локдаун у столиці, а ЗСУ влаштували масштабні навчання біля тимчасово окупованого Криму.
За добу сталися й інші важливі події. Про ці та інші новини – читайте в добірці від OBOZREVATEL:
Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня в зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусною хворобою і нестачею ліжко-місць у лікарнях. У місті не працюватимуть школи та дитячі садки, а громадський транспорт буде обслуговувати лише працівників критичної інфраструктури за спецперепустками.
Із ветеранки Антитерористичної операції на Донбасі Вікторії Котеленець зняли підозру в конвоюванні полонених незаконного формування "ДНР".
У Чорне море попрямував есмінець ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) у межах стримування агресивних намірів РФ і підтримки територіальної цілісності України. 15 квітня пройти Босфор повинен ще один ракетний есмінець – USS Donald Cook (DDG-75).
Артилерійські та танкові резерви Збройних сил України провели навчання під Кримом. Вони за сигналом висунулися в певні райони для протидії наступу умовного противника.
У Міністерстві соціальної політики розробили документ, який передбачає заміну прав на пільговий проїзд у громадському транспорті виплатами.