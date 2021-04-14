Новини України: в Києві продовжили локдаун, ЗСУ провели масштабні навчання під Кримом

В Україні в середу, 14 квітня, вирішили продовжити жорсткий локдаун у столиці, а ЗСУ влаштували масштабні навчання біля тимчасово окупованого Криму.

За добу сталися й інші важливі події. Про ці та інші новини – читайте в добірці від OBOZREVATEL:

Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня в зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусною хворобою і нестачею ліжко-місць у лікарнях. У місті не працюватимуть школи та дитячі садки, а громадський транспорт буде обслуговувати лише працівників критичної інфраструктури за спецперепустками.

Із ветеранки Антитерористичної операції на Донбасі Вікторії Котеленець зняли підозру в конвоюванні полонених незаконного формування "ДНР".