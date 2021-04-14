Новости Украины: в Киеве продлили локдаун, ВСУ провели масштабные учения под Крымом
В Украине в среду, 14 апреля, решили продлить жесткий локдаун в столице, а ВСУ устроили масштабные учения возле временно оккупированного Крыма.
За сутки произошли и другие важные события. Об этих и других новостях – читайте в подборке от OBOZREVATEL:
Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью и недостатком койко-мест в больницах. В городе не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет обслуживать исключительно работников критической инфраструктуры по спецпропускам.
С ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виктории Котеленец сняли подозрение в конвоировании пленных незаконного формирования "ДНР".
В Черное море направился эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) в рамках сдерживания агрессивных намерений РФ и поддержки территориальной целостности Украины. 15 апреля пройти Босфор должен еще один ракетный эсминец – USS Donald Cook (DDG-75).
Артиллерийские и танковые резервы Вооруженных сил Украины провели учения под Крымом. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.
В Министерстве социальной политики разработали документ, который предусматривает замену прав на льготный проезд в общественном транспорте выплатами.