Новости Украины: в Киеве продлили локдаун, ВСУ провели масштабные учения под Крымом

В Украине в среду, 14 апреля, решили продлить жесткий локдаун в столице, а ВСУ устроили масштабные учения возле временно оккупированного Крыма.

За сутки произошли и другие важные события. Об этих и других новостях – читайте в подборке от OBOZREVATEL:

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью и недостатком койко-мест в больницах. В городе не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет обслуживать исключительно работников критической инфраструктуры по спецпропускам.

С ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виктории Котеленец сняли подозрение в конвоировании пленных незаконного формирования "ДНР".