Новини України: Стерненка випустили із СІЗО, а Путін та Ердоган обговорили Донбас

Дар'я Дурова Суспільство 21:13, 9.04.2021 Оновлено: 21:19, 9.04.2021

В Україні в п'ятницю, 9 квітня, відпустили з-під варти екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, а також нагородили орденом медикиню ЗСУ Світлану Земліну, яка рятувала поранених бійців під обстрілом.

Про ці та інші події дня читайте у збірці новин від OBOZREVATEL:

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