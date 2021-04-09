Новини України: Стерненка випустили із СІЗО, а Путін та Ердоган обговорили Донбас
В Україні в п'ятницю, 9 квітня, відпустили з-під варти екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, а також нагородили орденом медикиню ЗСУ Світлану Земліну, яка рятувала поранених бійців під обстрілом.
Про ці та інші події дня читайте у збірці новин від OBOZREVATEL:
У телефонній розмові президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган обговорили війну на сході України.
Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід і випустив із СІЗО під цілодобовий домашній арешт Сергія Стерненка, а також його соратника Руслана Демчука.
Старша бойова медикиня гірничо-штурмової бригади ЗСУ Світлана Земліна, яка рятувала поранених під Шумами під час обстрілу, указом президента Володимира Зеленського нагороджена офіцерським орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Херсонський міський суд наклав арешт на одне із суден, що належить народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.
В Івано-Франківській області з 10 квітня скасують карантин "червоної зони", а 11 квітня локдаун введуть у Харківській області.