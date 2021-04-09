Новости Украины: Стерненко выпустили из СИЗО, а Путин и Эрдоган обсудили Донбас

Дарья Дурова Общество 21:13, 9.04.2021 Обновлено: 21:19, 9.04.2021

В Украине в пятницу, 9 апреля, отпустили из-под стражи экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также наградили орденом медика ВСУ Светлану Землину, спасавшую раненных бойцов под обстрелом.

Об этих и других событиях дня читайте в подборке новостей от OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Суд выпустил Стерненко из-под стражи

Украинка в Москве стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка, потерявшая двух дочерей в ДТП, просит наказать сбежавшего водителя-француза: подробности

Зеленский показал фото из Авдеевки на Донбассе

Одна украинка из компании скандальных моделей не сможет покинуть ОАЭ