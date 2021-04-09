Новини України: Стерненка випустили із СІЗО, а Путін та Ердоган обговорили Донбас

В Україні в п'ятницю, 9 квітня, відпустили з-під варти екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, а також нагородили орденом медикиню ЗСУ Світлану Земліну, яка рятувала поранених бійців під обстрілом.

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