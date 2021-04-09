Новости Украины: Стерненко выпустили из СИЗО, а Путин и Эрдоган обсудили Донбас

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в пятницу, 9 апреля, отпустили из-под стражи экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также наградили орденом медика ВСУ Светлану Землину, спасавшую раненных бойцов под обстрелом.

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