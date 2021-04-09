Новости Украины: Стерненко выпустили из СИЗО, а Путин и Эрдоган обсудили Донбас

В Украине в пятницу, 9 апреля, отпустили из-под стражи экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также наградили орденом медика ВСУ Светлану Землину, спасавшую раненных бойцов под обстрелом.

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В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили войну на востоке Украины.

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения и выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест Сергея Стерненко, а также его соратника Руслана Демчука.

Старший боевой медик горно-штурмовой бригады ВСУ Светлана Землина, которая спасала раненных под Шумами во время обстрела, указом президента Владимира Зеленского награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Херсонский городской суд наложил арест на одно из судов, что принадлежит народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.