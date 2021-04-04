Новини України: розкрито нові деталі переговорів Зеленського з Байденом, а Кравчук висунув ультиматум росіянам у ТКГ
За минулу добу, 3 квітня, в Офісі президента розповіли нові подробиці переговорів президента Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом. Також Леонід Кравчук висунув ультиматум росіянам в ТКГ.
OBOZREVATEL підготував добірку і інших важливих новин за 3 квітня:
У президента України Володимира Зеленського розкрили нові подробиці переговорів з лідером США Джо Байденом.
Колишнього нардепа Семена Семенченка, заарештованого у справі про створення незаконного збройного формування, перевезли з лікарні в СІЗО.
У Молдові викрали втік з України суддю Миколу Чауса, який був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.
Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук висунув ультиматум росіянам в ТКГ.
Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович зажадав назвати ім'я і прізвище дитини, який нібито "загинув через обстріли ЗСУ" в Олександрівці.
Незалежні розслідувачі знайшли підтвердження, що Росія перекидає до кордону України військову техніку, зокрема, артилерію.