Новости Украины: раскрыты новые детали переговоров Зеленского с Байденом, а Кравчук выдвинул ультиматум россиянам в ТКГ

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Офисе президента рассказали новые подробности переговоров президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Также Леонид Кравчук выдвинул ультиматум россиянам в ТКГ.

OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 3 апреля:

У президента Украины Владимира Зеленского раскрыли новые подробности переговоров с лидером США Джо Байденом.

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании незаконного вооруженного формирования, перевезли из больницы в СИЗО.

В Молдове похитили сбежавшего из Украины судью Николая Чауса, который был объявлен Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум россиянам в ТКГ.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке.