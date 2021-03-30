Новини України: призначили дату виборів мера Харкова, а Рада розглянула низку важливих законів

В Україні у вівторок, 30 березня, призначили дату виборів мера Харкова, а також зробили перший крок до введення податкової амністії.

За добу сталися й інші важливі події. Які саме – читайте в добірці новин OBOZREVATEL:

Позачергові вибори міського голови Харкова призначено на 31 жовтня 2021 року. За відповідну постанову проголосували 249 народних депутатів України.

У Верховній Раді також було розглянуто президентський законопроєкт №5153 про введення "нульової" декларації для всіх, хто хоче узаконити зароблені в тіні активи. Цю ініціативу підтримали 245 народних обранців (більшість з яких – "Слуги народу").

Крім того, за основу й у цілому підтримали законопроєкт №4355, який передбачає узаконення цифрових паспортів. Україна стала новатором у галузі використання електронних документів.

256 парламентаріїв підтримали у другому читанні проєкт закону №3553, внесений президентом Володимиром Зеленським. Документ передбачає введення нового виду військової служби: призову осіб серед резервістів в особливий період (на термін до шести місяців). У разі загострення на фронті або порушення кордонів мобілізація буде відбуватися за добу.

У селі Росоша Вінницької області сталася резонансна ДТП: п'яний водій автомобіля Skoda збив на смерть двох хлопчиків на велосипедах.