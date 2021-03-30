Новости Украины: назначили дату выборов мэра Харькова, а Рада рассмотрела ряд важных законов

В Украине во вторник, 30 марта, назначили дату выборов мэра Харькова, а также сделали первый шаг к введению налоговой амнистии.

За сутки произошли и другие важные события. Какие именно – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

Внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года. За соответствующее постановление проголосовали 249 народных депутатов Украины.

В Верховной Раде также был рассмотрен президентский законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Эту инициативу поддержали 245 народных избранников (большинство из которых – "Слуги народа").

Кроме того, за основу и в целом поддержали законопроект №4355, который предусматривает узаконивание цифровых паспортов . Украина стала новатором в области использования электронных документов.

256 парламентариев поддержали во втором чтении проект закона №3553, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Документ предусматривает введение нового вида военной службы :призыва лиц из числа резервистов в особый период (на срок до шести месяцев).В случае обострения на фронте или нарушения границ мобилизация будет происходить за сутки.

В селе Росоша Винницкой области произошло резонансное ДТП: пьяный водитель автомобиля Skoda сбил насмерть двух мальчиков на велосипедах.