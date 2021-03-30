Новости Украины: назначили дату выборов мэра Харькова, а Рада рассмотрела ряд важных законов
В Украине во вторник, 30 марта, назначили дату выборов мэра Харькова, а также сделали первый шаг к введению налоговой амнистии.
За сутки произошли и другие важные события. Какие именно – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:
Внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года. За соответствующее постановление проголосовали 249 народных депутатов Украины.
В Верховной Раде также был рассмотрен президентский законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Эту инициативу поддержали 245 народных избранников (большинство из которых – "Слуги народа").
Кроме того, за основу и в целом поддержали законопроект №4355, который предусматривает узаконивание цифровых паспортов. Украина стала новатором в области использования электронных документов.
256 парламентариев поддержали во втором чтении проект закона №3553, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Документ предусматривает введение нового вида военной службы:призыва лиц из числа резервистов в особый период (на срок до шести месяцев).В случае обострения на фронте или нарушения границ мобилизация будет происходить за сутки.
В селе Росоша Винницкой области произошло резонансное ДТП: пьяный водитель автомобиля Skoda сбил насмерть двух мальчиков на велосипедах.
СБУ провела 20 обысков у руководства и представителей общественной организации "Украинский выбор" депутата от ОПЗЖ и кума президента РФ Виктора Медведчука.
30 марта в Украине провели в последний путь троих защитников, погибших под Шумами на Донетчине – Максима Абрамовича, Сергея Барнича и Сергея Гайченко.