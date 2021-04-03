Названо регіони-лідери із захворюваності на COVID-19 в Україні
За минулу добу, 2 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 2 053 людини, що стало найбільшим приростом серед регіонів України. Всього в країні за добу захворіли рекордні для цього року 20 341 особа.
Також багато нових заражених виявили у Львівській – 1 608, Одеській – 1 521, Харківській – 1 470 і Дніпропетровській областях – 1 433. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих COVID-19 2 квітня зафіксували в Кіровоградській області – 144.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 2 053 випадки;
Вінницька область – 612 випадків;
Волинська область – 445 випадків;
Дніпропетровська область – 1 433 випадки;
Донецька область – 749 випадків;
Житомирська область – 642 випадки;
Закарпатська – 393 випадки;
Запорізька область – 754 випадки;
Івано-Франківська область – 332 випадки;
Київська область – 1 366 випадків;
Кіровоградська область – 144 випадки;
Луганська область – 230 випадків;
Львівська область – 1 538 випадків;
Миколаївська область – 471 випадок;
Одеська область – 1 521 випадок;
Полтавська область – 774 випадки;
Рівненська область – 690 випадків;
Сумська область – 825 випадків;
Тернопільська область – 673 випадки;
Харківська область – 1470 випадків;
Херсонська область – 274 випадки;
Хмельницька область – 1 144 випадки;
Черкаська область – 743 випадки;
Чернівецька область – 360 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавирусной інфекції.