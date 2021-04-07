Навіщо в СРСР перенавчали шульг: з'ясовано причину

Приблизно до середини 1980-х років Радянського Союзу чомусь вважалося, що люди-шульги "не такі", і їх обов'язково потрібно перевчити користуватися правою рукою.

Це сповна відчули на собі ті, хто навчався в школі до того часу, зазначив білоруський блогер Максим Мірович. Про те, як і навіщо в СРСР перенавчали шульг, він розповів на LiveJournal.

Як перенавчали шульг

За словами Міровича, для цього у школах СРСР використовувалися різні методи, які могли варіюватися залежно від налаштованості педагогів. Так, десь на шульгу просто могли "впливати морально", а десь "буквально прив'язували ліву руку дитини до стільця", щоб під час уроку вона користувалася тільки правою. Також шульгам діставалося по руках указкою – якщо вони вперто продовжували писати лівою рукою.

Для перенавчання дітей-шульг у школах СРСР використовувалися різні методи

"Переучувати шульг змушували також і батьків, для цього пропонувалися такі методи: в той час, коли дитина робила уроки, на ліву руку їй варто було надіти щільну рукавицю і заборонити її знімати. Також пропонувалося щільно забинтувати учню пальці лівої руки", – навів приклад блогер.

Для чого перенавчали

По-перше, радянська доктрина не передбачала існування когось, хто буде хоч чимось відрізнятися від решти спільноти, зазначає Мірович. Він підкреслив, що в різні роки в СРСР буквально принижували шульг, довговолосих, "стиляг" і хіпі – просто тому, що вони були "не такі".

"Офіційною" ж причиною перенавчання шульг було те, що предмети навколишнього світу створені для правш, тож тим, хто користується лівою рукою, в ньому буде жити дуже складно. Задля прикладу називалось письмо чорнильною ручкою – зліва направо писати лівою рукою і водночас не розмазати написаний текст було непросто.

"Офіційною" причиною перенавчання шульг було те, що предмети навколишнього світу створені для правш

Ще одна причина перенавчання, про яку широко не говорили, каже Мірович, була пов'язана зі службою в армії.

"Затвори автоматів розташовані з правого боку, туди ж вилітають стріляні гільзи. Якщо автомат візьме шульга, то під час стрільби гільзи летітимуть прямо в обличчя, що зробить службу в армії складною, якщо взагалі можливою", – пояснив блогер.

Чим усе закінчилося

"Перенавчання" шульг мало однозначно негативний вплив на їхню психіку. Так, діти відчували себе в чомусь винними, нерідко ставали "вигнанцями" в класі й починали погано вчитися через те, що їм постійно доводилося боротися зі "шкідливою звичкою". У багатьох шульг, які зазнали радянських методів "перевиховання", виникали також безсоння, заїкання і нервові тики (гіперкінез).

"Перенавчання" шульг мало однозначно негативний вплив на їхню психіку

"Наукові дослідження показали, що повністю перевчити шульг неможливо – права півкуля мозку є у них провідною (у правш – ліва), переробити це не можна. Більш-менш після "перенавчання" вдалося адаптуватися лише частині шульг – хоча найчастіше вони не ставали "абсолютними правшами", а лише однаково починали володіти як правою, так і лівою рукою", – підсумував Мірович, додавши, що "переучування шульг" у 1986 році в СРСР скасували.

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