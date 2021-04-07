Зачем в СССР переучивали левшей: выяснилось причина

Примерно до середины 1980-х годов Советского Союза почему-то считалось, что люди-левши "не такие", и их обязательно нужно переучить пользоваться правой рукой.

Это сполна ощутили на себе те, кто учился в школе до того времени, отметил белорусский блогер Максим Мирович. О том, как и зачем в СССР переучивали левшей, он рассказал на LiveJournal.

Как переучивали левшей

По словам Мировича, для этого в школах СССР использовались разные методы, которые могли варьироваться в зависимости от настроенности педагогов. Так, где-то на левшу просто могли "воздействовать морально", а где-то "буквально привязывали левую руку ребенка к стулу", чтобы во время урока он пользовался только правой. Также левшам доставалось по рукам указкой – если они упорно продолжали писать левой рукой.

Для переобучения детей-левшей в школах СССР использовались различные методы

"Переучивать левшей заставляли также и родителей, для этого предлагались следующие методы: в то время, когда ребенок делал уроки, на левую руку ему следовало надеть плотную варежку и запретить ее снимать. Также предлагалось плотно забинтовать ученику пальцы левой руки", – привел пример блогер.

Для чего переучивали

Во-первых, советская доктрина не предполагала существование кого-то, кто будет хоть чем-то отличаться от остального сообщества, отмечает Мирович. Он подчеркнул, что в разные годы в СССР буквально унижали левшей, длинноволосых, "стиляг" и хиппи – просто потому, что они были "не такие".

"Официальной" же причиной переобучения левшей было то, что предметы окружающего мира созданы для правшей, поэтому тем, кто пользуется левой рукой, в нем будет жить очень сложно. Для примера называлось письмо чернильной ручкой – слева направо писать левой рукой и при этом не размазать написанный текст было непросто.

"Официальной" причиной переучивания левшей было то, что предметы окружающего мира созданы для правшей

Еще одна причина переучивания, о которой широко не распространялись, говорит Мирович, была связана со службой в армии.

"Затворы автоматов расположены с правой стороны, туда же вылетают стреляные гильзы. Если автомат возьмет левша, то при стрельбе гильзы будут лететь прямо в лицо, что сделает службу в армии сложной, если вообще возможной", – пояснил блогер.

Чем все закончилось

"Переучивание" левшей имело однозначно негативное влияние на их психику. Так, дети чувствовали себя в чем-то виноватыми, нередко становились "изгоями" в классе и начинали плохо учиться из-за того, что им постоянно приходилось бороться с "вредной привычкой". У многих левшей, подвергшихся советским методам "перевоспитания", возникали также бессонница, заикание и нервные тики (гиперкинез).

"Переучивание" левшей имело однозначно негативное влияние на их психику

"Научные исследования показали, что полностью переучить левшей невозможно – правое полушарие мозга является у них ведущим (у правшей – левое), переделать это нельзя. Более-менее после "переучивания" удалось адаптироваться лишь части левшей – хотя чаще всего они не становились "полными правшами", а лишь одинаково начинали владеть как правой, так и левой рукой", – подытожил Мирович, добавив, что "переучивание левшей" в 1986-м году в СССР отменили.

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