Навіщо в СРСР перенавчали шульг: з'ясовано причину

Приблизно до середини 1980-х років Радянського Союзу чомусь вважалося, що люди-шульги "не такі", і їх обов'язково потрібно перевчити користуватися правою рукою.

Це сповна відчули на собі ті, хто навчався в школі до того часу, зазначив білоруський блогер Максим Мірович. Про те, як і навіщо в СРСР перенавчали шульг, він розповів на LiveJournal.

За словами Міровича, для цього у школах СРСР використовувалися різні методи, які могли варіюватися залежно від налаштованості педагогів. Так, десь на шульгу просто могли "впливати морально", а десь "буквально прив'язували ліву руку дитини до стільця", щоб під час уроку вона користувалася тільки правою. Також шульгам діставалося по руках указкою – якщо вони вперто продовжували писати лівою рукою.

"Переучувати шульг змушували також і батьків, для цього пропонувалися такі методи: в той час, коли дитина робила уроки, на ліву руку їй варто було надіти щільну рукавицю і заборонити її знімати. Також пропонувалося щільно забинтувати учню пальці лівої руки", – навів приклад блогер.

По-перше, радянська доктрина не передбачала існування когось, хто буде хоч чимось відрізнятися від решти спільноти, зазначає Мірович. Він підкреслив, що в різні роки в СРСР буквально принижували шульг, довговолосих, "стиляг" і хіпі – просто тому, що вони були "не такі".

"Офіційною" ж причиною перенавчання шульг було те, що предмети навколишнього світу створені для правш, тож тим, хто користується лівою рукою, в ньому буде жити дуже складно. Задля прикладу називалось письмо чорнильною ручкою – зліва направо писати лівою рукою і водночас не розмазати написаний текст було непросто.

Ще одна причина перенавчання, про яку широко не говорили, каже Мірович, була пов'язана зі службою в армії.

"Затвори автоматів розташовані з правого боку, туди ж вилітають стріляні гільзи. Якщо автомат візьме шульга, то під час стрільби гільзи летітимуть прямо в обличчя, що зробить службу в армії складною, якщо взагалі можливою", – пояснив блогер.

"Перенавчання" шульг мало однозначно негативний вплив на їхню психіку. Так, діти відчували себе в чомусь винними, нерідко ставали "вигнанцями" в класі й починали погано вчитися через те, що їм постійно доводилося боротися зі "шкідливою звичкою". У багатьох шульг, які зазнали радянських методів "перевиховання", виникали також безсоння, заїкання і нервові тики (гіперкінез).

"Наукові дослідження показали, що повністю перевчити шульг неможливо – права півкуля мозку є у них провідною (у правш – ліва), переробити це не можна. Більш-менш після "перенавчання" вдалося адаптуватися лише частині шульг – хоча найчастіше вони не ставали "абсолютними правшами", а лише однаково починали володіти як правою, так і лівою рукою", – підсумував Мірович, додавши, що "переучування шульг" у 1986 році в СРСР скасували.

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