Нардеп Зінкевич стала моделлю для легендарної Barbie. Фото

Українська волонтерка, ветеран-доброволець і депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич стала моделлю для легендарної ляльки Barbie.

Про це вона 14 квітня розповіла на своїй сторінці в Facebook. Ляльку створила майстер Анастасія Недолуженко в рамках проекту "Barbie: Пані України" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він відтворює образи 36 українок. Серед образів, які втілили в життя: Леся Українка, Княгиня Ольга, Руслана, Юлія Саніна, Катерина Білокур та інші відомі жінки.

"Відчуття фантастичні! Колись маленькою я мріяла про нову ляльку Barbie, а тепер стала нею. Просто неймовірно бути поруч в рейтингу з княгинею Ольгою, Лесею Українкою та іншими неймовірними українками!" – написала Зінкевич.

Вона додала, що хлопчики і дівчатка повинні з дитинства розуміти, що справжні цінності – це перш за все рівність, взаємопідтримка, право на недискримінацію і можливість вибирати будь-яку професію, відповідну твоєму справжньому покликанню.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич вилікувалася після повторного зараження коронавірусом. Вона розповіла, що другий раз перенести COVID-19 їй було в два рази легше.