На українському держТБ жителям ОРДЛО та Криму розповіли про "безчинства праворадикалів". Відео
На державному телеканалі "Дом", який веде мовлення на окупованих РФ територіях України, глядачам розповіли про "безчинства представників праворадикальних організацій".
Про це йшлося в сюжеті під назвою "Радикали в Україні. Розбір", опублікованому в YouTube-профілі каналу в неділю, 11 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У ролику вказано, що деякі українські націоналістичні організації увійшли до довідника "Символів ненависті" від Української Гельсінської правозахисної групи: "C14", "Національний корпус", "Традиція і порядок". Експерт групи Мирослав Грінберг заявив, що учасники цих об'єднань "заперечують, що у людей є права і рівноправність загалом", а також нібито здійснюють напади на феміністок.
Автори сюжету зазначають, що українські націоналісти часто фігурують у повідомленнях "про нетерпимість, дискримінацію, погроми або погрози", а їхня "екстремістська діяльність" нібито грає на руку російській пропаганді, яка прагне очорнити образ України.
На думку співробітників каналу, в РФ за допомогою перебільшення та маніпуляцій створюють видимість того, що в Україні нібито всюди безчинствують праворадикали, а влада на це не реагує. Вони вважають, що це може відлякати жителів ОРДЛО і перешкодити процесу реінтеграції окупованих регіонів.
Як приклади "лякаючої" діяльності радикалів та її наслідків у сюжеті згадали затримання та підозри учасникам погромів під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка і арешт екснардепа Семена Семенченка. Обидва вони, за версією каналу "Дом", нібито пов'язані з "Правим сектором".
Нагадаємо, що телеканал "Дом" почав працювати на початку березня 2020 року. Його створили для мовлення на тимчасово непідконтрольні райони Донбасу й Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що питання порядку проведення виборів в ОРДЛО може бути винесене на всенародний референдум.