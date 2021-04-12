Стефанчук припустив винесення на референдум питання про вибори в ОРДЛО

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що питання порядку проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей може бути винесене на всенародний референдум.

Йдеться про рішення, проводити їх до відновлення контролю над окупованими територіями, чи після. Про це він заявив під час виступу на погоджувальній раді голів фракцій і депутатських груп 12 квітня, передає УНН.

Стефанчук підкреслив, що, "всеукраїнський референдум – це не є забавка на щодень". А з огляду на витратність проведення, на нього повинні виноситися питання державного значення, "а не якісь дрібні вузькополітичні речі".

"Думаю, що такими питаннями на певних етапах розвитку України могли би стати вступ України до ЄС та НАТО, і те, чи погоджуємось ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проводитися після повернення повного контролю за кордоном, і ціла низка інших питань", – пояснив він.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Зазначається, що він повинен збільшити можливість громадян брати участь в управлінні державою і знизити напруженість у суспільстві зі складних питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков назвав перелік умов, за яких проведення виборів в ОРДЛО стане можливим.