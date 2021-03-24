На трасі Київ – Харків – Довжанський після зимової паузи відновилося "Велике будівництво"

У рамках реалізації програми президента України "Велике будівництво" після зимової паузи відновилися роботи з реконструкції автошляху міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Стартували одразу декілька видів робіт з використанням важкої техніки.

Дорожники почали фрезерувати старе дорожнє покриття на км 397 – км 398 по правій проїжджій частині з боку Полтави. Крім того, триває демонтаж бар'єрного огородження на км 395, а також відсипається земляне полотно і шар основи на ділянці км 407 – км 409.

Паралельно з цим, біля кордону з сусідньою областю на км 395 + 719 проводяться роботи з армування монолітної плити мосту через р. Коленівка.

Роботи з реконструкції автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський

Підрядником є турецька компанія OnurTaahhutTasimacilik, яка підписала міжнародний контракт з Укравтодором. Угода розрахована на чотири роки. Наразі рівень виконання становить 26,5%. Роботи фінансуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Контроль за виконанням робіт здійснюється французькою інженерною компанією "Еджіс".

Згідно з проєктом, довжина ділянки ремонту складає 25 км. Роботи планують завершити у кінця 2021 році. Після завершення робіт, ділянка автомобільної дороги матиме по дві смуги руху в обидва напрямки і буде відноситись до I технічної категорії. Крім цього, буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжиті додаткові заходи з безпеки руху.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Укравтодор планує відновити всю мережу загальнодержавних доріг, яка налічує понад 20 000 км.