На трассе Киев – Харьков – Довжанский после зимней паузы возобновилась "Большая стройка"

В рамках реализации программы президента Украины "Большая стройка" после зимней паузы возобновились работы по реконструкции автодороги международного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Стартовали сразу несколько видов работ с использованием тяжелой техники.

Дорожники начали фрезеровать старое дорожное покрытие на км 397 – км 398 по правой проезжей части со стороны Полтавы. Кроме того, продолжается демонтаж барьерного ограждения на км 395, а также отсыпается земляное полотно и слой основы на участке км 407 – км 409.

Параллельно с этим, у границы с соседней областью на км 395 + 719 проводятся работы по армированию монолитной плиты моста через р. Коленевка.

Работы по реконструкции автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Подрядчиком является турецкая компания OnurTaahhutTasimacilik, которая подписала международный контракт с Укравтодором. Соглашение рассчитано на четыре года. Сейчас уровень выполнения составляет 26,5%. Работы финансируются Международным банком реконструкции и развития. Контроль над выполнением работ осуществляется французской инженерной компанией "Эджис".

Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. Работы планируется завершить в конце 2021 года. После завершения работ, участок автомобильной дороги будет иметь по две полосы движения в оба направления и будет относиться к I технической категории. Кроме этого, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года Укравтодор планирует восстановить всю сеть общегосударственных дорог, которая насчитывает более 20 000 км.