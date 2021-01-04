На Полтавщині протестувальники перекрили міжнародну трасу. Фото

На Полтавщині поблизу міста Лубни протестувальники повністю перекрили рух трасою міжнародного значення Київ – Харків.

По це повідомляє ТСН.ua. Мітингарі ходять пішохідним переходом біля села Засулля, не дозволяючи автомобілям проїхати об'їзною, і в такий спосіб протестують проти тарифів на газоспостачання (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Раніше місцеві споживачі отримали рахунки за послуги з розподілу природного газу за січень 2021 року. У них були вказані не лише вже підвищені вдвічі тарифи за розподіл палива, але й вписані зайві суми, повідомляють журналісти.

Так, тим, хто опалює житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів. З урахуванням нового тарифу 2,94 грн за кубометр транспортування, людям потрібно доплатити ще 879 грн щороку.

Через це мітингувальники вже влаштовували масові акції протесту – біля будівель "Лубнигазу", райдержадміністрації, міськради в Лубнах, Пирятині та Гребінці.

Протести прокоментував екснардеп Ігор Мосійчук у соцмережах.

"З новими акціями протесту, друзі!

Прямо зараз мої земляки з міста Лубни та навколишніх сіл на Полтавщині масово перекривають трасу Київ – Харків, протестуючи проти свавілля ПАТ "Лубнигаз" і драконівських тарифів на транспортування газу.

Люди вимагають скасування незаконно встановлених НКРЕКП тарифів та повернення газотранспортних мереж на території Лубенської ОТГ з користування ПАТ "Лубнигаз" у розпорядження громади!" – написав він у Telegram.

Абонентську плату на газ українцям змінили з 1 січня 2021 року. Окрім самого розміру, змінилася також і кількість кубометрів, за які потрібно платити.

Так, абонентську плату рахують, виходячи з обсягів використаного газу за період із жовтня до жовтня минулого року. Якщо у 2020-му враховували блакитне паливо, яке спалили з жовтня 2018-го до жовтня 2019-го, то зараз платити потрібно буде за цифрами із жовтня 2019-го до жовтня 2020-го.

Загальну кількість кубометрів за цей період ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф (у кожного облгазу він свій). Абонплату потрібно платити щомісяця, без урахування того, чи користуєтеся ви газом.

За оцінками експертів, блакитне паливо в нашій країні дорожчатиме до лютого 2021-го.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні сховища заповнили рекордним за 10 років запасом газу. Попри це, в січні тариф на газ підвищився у всіх постачальників, "Нафтогаз" збільшив ціни на 14% до 7,22 грн/куб. м.