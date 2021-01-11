На Львівщині трапився легкий землетрус

У неділю, 10 січня, в районі села Луки Самбірського району Львівщини зафіксували незначний землетрус магнітудою 1,9.

Про це йдеться у звіті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодо НС техногенного, природного та іншого характеру на території країни на ранок 11 січня. Його опубліковано на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що підземний поштовх в майже 1,9 бала "помітили" о 13:13 вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону.

Фахівці віднесли це явище до некласифікованих подій.

Водночас підкреслили, що воно не мало негативних наслідків, тобто поштовх не відчувався на поверхні людиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня землетрус магнітудою 1,8 бала зафіксували в Мукачівському районі на Закарпатті.