На Хмельниччині в жіночому монастирі спалахнула пожежа. Фото та відео

У селі Черніївка Полонського району на Хмельниччині спалахнула масштабна пожежа у жіночому монастирі Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського.

Як повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), головним осередком вогню стало господарське приміщення. Полум'я поширилося надто швидко і охопило 100 метрів площі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Через це виникла загроза його перекидання на сусідні споруди. Щоб упоратися з вогняною стихією, довелося залучити 16 членів особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Зокрема, на гасіння пожежі прибули екіпажі із 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Полонне, з місцевої пожежної охорони та з добровільної пожежної дружини смт Понінка. Імовірною причиною НП вогнеборці назвали порушення правил експлуатації пічного опалення. На щастя, минулося без постраждалих.

Як пише "Сегодня", займання було настільки великим, що стовп диму очевидці бачили за кілька кілометрів. У дерев'яній будівлі, де виник осередок вогню, мешкали три черниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: