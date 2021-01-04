В Хмельницкой области в женском монастыре вспыхнул пожар. Фото и видео

В селе Черниевка Полонского района Хмельницкой области вспыхнул масштабный пожар в женском монастыре Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского.

Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), главным очагом огня стало хозяйственное помещение. Пламя распространилось слишком быстро и охватило 100 метров площади (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за этого возникла угроза его перебрасывания на соседние постройки. Чтобы справиться с огненной стихией, пришлось привлечь 16 членов личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

В частности, на тушение пожара прибыли экипажи из 17 пожарно-спасательной части города Полонное, из местной пожарной охраны и из добровольной пожарной дружины пгт. Понинка. Вероятной причиной ЧП пожарные назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как пишет "Сегодня", возгорание было настолько большим, что столб дыма очевидцы видели за несколько километров. В деревянном здании, где возник очаг пламени, жили три монахини.

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