В Хмельницкой области в женском монастыре вспыхнул пожар. Фото и видео
В селе Черниевка Полонского района Хмельницкой области вспыхнул масштабный пожар в женском монастыре Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского.
Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), главным очагом огня стало хозяйственное помещение. Пламя распространилось слишком быстро и охватило 100 метров площади (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Из-за этого возникла угроза его перебрасывания на соседние постройки. Чтобы справиться с огненной стихией, пришлось привлечь 16 членов личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
В частности, на тушение пожара прибыли экипажи из 17 пожарно-спасательной части города Полонное, из местной пожарной охраны и из добровольной пожарной дружины пгт. Понинка. Вероятной причиной ЧП пожарные назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как пишет "Сегодня", возгорание было настолько большим, что столб дыма очевидцы видели за несколько километров. В деревянном здании, где возник очаг пламени, жили три монахини.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным спасателей, в последний день года, 31 декабря, и в новогоднюю ночь девять украинцев погибли в пожарах, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.
Трое из них были из Днепра. В частности, два человека скончались на месте трагедии, а еще одна женщина – уже в больнице.
А в Киеве в ночь на 4 января из квартиры, которая загорелась, вынесли тело мужчины с ножевыми ранениями.