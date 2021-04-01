На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь

На Хмельниччині рятувальники дістали із 17-метрового колодязя п’ятирічну дитину та її матір.

Про це у повідомили на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що інцидент трапився у селищі Летичів 31 березня.

До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в смт Летичів у колодязь впали жінка та її дитина. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.

Глибина колодязя 17 метрів

Дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану дівчинку забрали медики для подальшого обстеження.

За словами жінки, донька впала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.

Дівчинка отримала перелом ноги
Дівчинка отримала перелом ноги

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині чоловік під час застілля зарізав свою бабусю та двох товаришів, а тіла викинув у колодязь.

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