На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь

На Хмельниччині рятувальники дістали із 17-метрового колодязя п’ятирічну дитину та її матір.

Про це у повідомили на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що інцидент трапився у селищі Летичів 31 березня.

До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в смт Летичів у колодязь впали жінка та її дитина. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.

Дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану дівчинку забрали медики для подальшого обстеження.

За словами жінки, донька впала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині чоловік під час застілля зарізав свою бабусю та двох товаришів, а тіла викинув у колодязь.