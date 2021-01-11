На хабарі викрили військового прокурора Запорізького гарнізону

Прокурора Запорізького гарнізону затримали під час отримання 5 тис. доларів хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в дописі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової на її сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Самоочищення системи в дії: на 5 тис. дол. хабаря викрито військового прокурора Запорізького гарнізону. Генеральна інспекція Офісу генпрокурора спільно з ДБР та СБУ затримали його під час одержання 5 тис. дол. Далі – повідомлення про підозру та обрання прокуророві запобіжного заходу", – повідомила прокурорка.

За даними слідства, керівник прокуратури вимагав від військового неправомірну вигоду за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство) та закриття кримінального провадження.

Водночас прізвище високопосадовця не розголошують.