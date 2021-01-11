На хабарі викрили військового прокурора Запорізького гарнізону

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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На хабарі викрили військового прокурора Запорізького гарнізону

Прокурора Запорізького гарнізону затримали під час отримання 5 тис. доларів хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в дописі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової на її сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Самоочищення системи в дії: на 5 тис. дол. хабаря викрито військового прокурора Запорізького гарнізону. Генеральна інспекція Офісу генпрокурора спільно з ДБР та СБУ затримали його під час одержання 5 тис. дол. Далі – повідомлення про підозру та обрання прокуророві запобіжного заходу", – повідомила прокурорка.

За даними слідства, керівник прокуратури вимагав від військового неправомірну вигоду за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство) та закриття кримінального провадження.

Водночас прізвище високопосадовця не розголошують.

На хабарі викрили військового прокурора Запорізького гарнізону
На хабарі викрили військового прокурора Запорізького гарнізону
На хабарі викрили військового прокурора Запорізького гарнізону
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