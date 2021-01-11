На взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона

Прокурора Запорожского гарнизона задержали при получении 5 тыс. долларов взятки за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом говорится в посте генеральной прокуроркы Украины Ирины Венедиктовой на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самоочищение системы в действии: на 5 тыс. Долл. Взятки разоблачен военного прокурора Запорожского гарнизона. Генеральная инспекция Офиса генпрокурора совместно с ГБР и СБУ задержали его во время получения 5 тыс. Долл. Далее – сообщение о подозрении и избрание прокурору меры пресечения", – сообщила прокурор.

По данным следствия, руководитель прокуратуры требовал от военного неправомерную выгоду за непривлечение лица к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество) и закрытия уголовного производства.

В то же время фамилия чиновника не разглашается.