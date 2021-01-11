На взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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На взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона

Прокурора Запорожского гарнизона задержали при получении 5 тыс. долларов взятки за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом говорится в посте генеральной прокуроркы Украины Ирины Венедиктовой на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самоочищение системы в действии: на 5 тыс. Долл. Взятки разоблачен военного прокурора Запорожского гарнизона. Генеральная инспекция Офиса генпрокурора совместно с ГБР и СБУ задержали его во время получения 5 тыс. Долл. Далее – сообщение о подозрении и избрание прокурору меры пресечения", – сообщила прокурор.

По данным следствия, руководитель прокуратуры требовал от военного неправомерную выгоду за непривлечение лица к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество) и закрытия уголовного производства.

В то же время фамилия чиновника не разглашается.

На взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона
На взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона
На взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона
УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныкоррупциявзяткаИрина Венедиктова