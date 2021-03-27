На Донбасі передали патріотичний "небесний привіт" окупантам. Фото та відео

Спецназівці Об'єднаних сил запустили в небо над Донбасом "небесний сюрприз" для окупантів – прапор Нацгвардії на синіх і жовтих повітряних кулях.

Акція, яку назвали "Привітай тих, хто чекає на тебе", відбулася 26 березня, в день Національної гвардії України. Про це в Facebook повідомила пресслужба угруповання НГУ в ООС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Воїни пожартували, що запустити прапор допомогли "підручні засоби, точний розрахунок і сприятлива роза вітрів".

Стяг Національної гвардії закріпили на довгій вудці, а кулі наповнили воднем.

Також був запущений ще один прапор – із "соколом, що атакує", емблемою й одночасно тотемом добровольчого батальйону "Донбас" НГУ.

Крім того, на окуповані території через повітря переслали листівки.

Запуск провели поруч із пам'ятником добровольцю "Міфу" – українцю Василю Сліпаку, який "проміняв блискучі сцени Національної опери Франції на передову на сході України", зазначили воїни.

Житель Донеччини Влад Борода сказав, що такі акції дуже важливі, вони підтримують моральний дух тієї частини населення окупованих земель, що чекають на закінчення війни.

Серед учасників акції була дружина загиблого бійця батальйону "Донбас НГУ" Кадира Магомедова Наталя.

"Яким був мій чоловік? Він мав східну кров. Був дуже гордий, і прямолінійний, запальний. Він відразу вирішив йти добровольцем на фронт: "Хто, якщо не я? Як ми можемо допустити, щоб це розгрібали наші сини?"

І це не дивно, адже ще юнаком він бачив, скільки Росія принесла біди людям під час війни в Абхазії. Я тут, щоб підтримати друзів мого чоловіка, як і вони підтримують мене весь цей час", – розповіла Наталя.

Військовослужбовець НГУ Микола заявив, що саме Нацгвардія першою почала приймати до свого складу добровольців і створювати добровільні батальйони, включно з батальйоном "Донбас".

"Це для нас дуже важливо, як і те, що ми повинні постійно нагадувати жителям окупованих територій: ми повернемо мир, порядок і спокій на ці землі", – сказав чоловік.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 26 березня оновлена Національна гвардія України відсвяткувала сьому річницю свого створення. Її шлях у сучасності розпочався 12 березня 2014 року – на початку російської окупації Криму та частини сходу країни.