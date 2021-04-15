На Донбасі внаслідок вибуху постраждала дитина

Мирослав Семенюк Суспільство 10:18, 15.04.2021 Оновлено: 10:41, 15.04.2021

У місті Покровськ Донецької області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина.

Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, повідомлення про вибух надійшло 14 квітня о 16:00.

"Було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї триповерхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмета", – йдеться в повідомленні.

У результаті постраждав підліток 2006 року народження, який був госпіталізований до лікарні.

Руйнувань унаслідок детонації немає.

Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

Місто Покровськ
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