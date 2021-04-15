На Донбассе в результате взрыва пострадал ребенок
В городе Покровск Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.
Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, сообщение о взрыве поступило 14 апреля в 16:00.
"Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета", – говорится в сообщении.
В результате пострадал подросток 2006 года рождения, который был госпитализирован в больницу.
Разрушений в результате детонации нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявил, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав это за "нынешнее событие".
Журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский пояснил, что пятилетний ребенок мог погибнуть от взрыва гранаты, которая хранилась где-то во дворе или сарае.
Представитель МИД Олег Николенко отметил, что Россия использовала фейк об убитом на Донбассе ребенке как часть своей психологической операции и пропаганды против Украины.