На Донбассе в результате взрыва пострадал ребенок

В городе Покровск Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, сообщение о взрыве поступило 14 апреля в 16:00.

"Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета", – говорится в сообщении.

В результате пострадал подросток 2006 года рождения, который был госпитализирован в больницу.

Разрушений в результате детонации нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявил, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав это за "нынешнее событие".