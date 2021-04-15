На Донбассе в результате взрыва пострадал ребенок

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Взрыв произошел во время сжигания листвы

В городе Покровск Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, сообщение о взрыве поступило 14 апреля в 16:00.

"Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета", – говорится в сообщении.

В результате пострадал подросток 2006 года рождения, который был госпитализирован в больницу.

Разрушений в результате детонации нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Город Покровск

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