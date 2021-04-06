На Буковині від коронавірусу померла 28-річна вагітна лікарка-педіатриня

У Чернівецькій області від коронавірусу померла 28-річна лікарка-педіатриня Заставнівської багатопрофільної лікарні Малинник Мар'яна Василівна. Жінка, яка пішла з життя, була вагітною.

Про це повідомили на сайті Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Медики регіону висловили свої співчуття родині та близьким лікарки.

На офіційному порталі Заставнівщини уточнили, що хвороба забрала життя лікарки у вівторок, 6 квітня. Цього місяця їй мало б виповнитися 29 років, вона чекала на народження первістка.

На Буковині від коронавірусу померла 28-річна вагітна лікарка. zastavna.net

Мар'яна Малинник в 2015 році стала випускницею Буковинського державного медичного університету, а після закінчення інтернатури почала працювати в Заставнівській БЛ.

"Привітна та щира, чудова лікарка, яка завжди спішила на допомогу своїм пацієнтам, чуйна до проблем інших, хороший фахівець своєї справи", – так характеризували померлу медикиню.

Нагадаємо, що 4 квітня через ускладнення, спричинені коронавірусом, помер головний лікар 18-ї міської лікарні Харкова, 69-річний хірург Борис Менкус.

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