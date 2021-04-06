На Буковине от коронавируса умерла 28-летняя беременная врач-педиатр

В Черновицкой области от коронавируса умерла 28-летняя врач-педиатр Заставненской многопрофильной больницы Малинник Марьяна Васильевна. Ушедшая из жизни женщина была беременна.

Об этом сообщили на сайте Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. Медики региона выразили свои соболезнования семье и близким врача.

На официальном портале Заставненщины уточнили, что болезнь унесла жизни врача во вторник, 6 апреля. В этом месяце ей должно было исполниться 29 лет, она ждала рождения первенца.

На Буковине от коронавируса умерла 28-летняя беременная врач. zastavna.net

Марьяна Малинник в 2015 году стала выпускницей Буковинский государственного медицинского университета, а после окончания интернатуры начала работать в Заставненской МБ.

"Приветливая и искренняя, замечательный врач, которая всегда спешила на помощь своим пациентам, отзывчивая к проблемам других, хороший специалист своего дела", – так характеризовали умершего врача.

Напомним, что 4 апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер главный врач 18-й городской больницы Харькова, 69-летний хирург Борис Менкус.

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