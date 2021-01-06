МОЗ виступило проти скасування локдауну в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 11:08, 6.01.2021 Оновлено: 11:11, 6.01.2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив проти скасування локдауну в Україні з 8 до 24 січня, оскільки після новорічних свят прогнозують зростання захворюваності.

Про це він сказав на щоденному брифінгу 6 січня. Степанов підкреслив, що українців заздалегідь попередили про обмеження, а бізнесмени готові до жорсткого карантину.

"Всі розуміють, і зокрема те, про що попереджають нас епідеміологи, що після новорічних свят, і це ми прогнозуємо, у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Тому що ми всі бачили, що все одно було масове скупчення людей, святкування, так ми влаштовані. І ми відразу розуміли, що так буде відбуватися", – сказав Степанов.

Глава МОЗ попередив, що через можливе зростання кількості хворих, збільшуватиметься навантаження на систему охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що інформація про провал процедур придбання вакцин проти коронавірусу є фейком. Також чиновник зазначив, що кошти для організації цього процесу держпідприємством "Медичні закупівлі" виділено в повному обсязі.

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