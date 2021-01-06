Минздрав выступил против отмены локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил против отмены локдауна в Украине с 8 по 24 января, поскольку после новогодних праздников прогнозируется рост заболеваемости.

Об этом он сказал на ежедневном брифинге 6 января. Степанов подчеркнул, что украинцев заранее предупредили об ограничениях, а бизнесмены готовы к жесткому карантину.

"Все понимают, и в том числе то, о чем предупреждают нас эпидемиологи, что после новогодних праздников, и это мы прогнозируем, у нас будет рост числа больных COVID-19. Потому что мы все видели, что все равно было массовое скопление людей, празднования, так мы устроены. И мы сразу понимали, что так будет происходить", –сказал Степанов.

Глава Минздрава предупредил, что из-за возможного роста количества больных, будет увеличиваться нагрузка на систему здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что информация о провале процедур приобретения вакцин против коронавируса является фейком. Также чиновник отметил, что средства для организации этого процесса госпредприятием "Медицинские закупки" выделены в полном объеме.