Молодий місяць 13 січня: як загадати бажання і почати нове життя
13 січня о 7 ранку відбудеться перший молодик у 2021 році – за місячним циклом розпочинається новий місяць. Цей день дає можливість завершити всі справи й розпочати нове життя. Також на молодика заведено загадувати бажання.
Як розповіла OBOZREVATEL тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка, до цього дня потрібно готуватися так само, як до Нового року – як проживете перший день нового місяця, таким і буде наступний місяць.
"Не перевантажуйте себе в цей час різними турботами й важкими справами, а краще заготуйте блокнот із ручкою. У перший час нового місяця випишіть усе, чого би прагнули найближчим часом. Звичайно, над усіма своїми бажаннями потрібно працювати, а не чекати поки їх вам хтось піднесе. Але прописуючи їх, ви на них краще концентруєтесь, починаєте усвідомлювати, чого ж ви насправді хочете. І часто буває, що якимось незбагненним чином ви отримуєте бажане", – сказала Соломка.
Вона зазначила, що є ще одна особливість складання бажань на першого молодика нового року – ви можете спокійно скласти собі плани та бажання на весь наступний рік, на кожен місяць або за життєвими напрямами: здоров'я, робота, особисте, навчання, розвиток, задоволення, майно тощо.
Соломка порадила пам'ятати про основні правила цього ритуалу: записуємо бажання так, наче воно уже збулося чи в процесі.
Наприклад, "я щасливо живу у власному затишному будинку", "я вільно й спокійно подорожую світом".
"Додавайте емоцій і того стану, в якому ви б хотіли перебувати, коли ваше бажання здійсниться. Наприклад, "я легко і вправно воджу свою нову машину". Ну і не використовуємо частку "не", формулюємо все через позитив. І всі бажання мають бути вашими, про вас і для вас. Не "хай у сина буде машина", а "я щаслива і задоволена тим, що у моїх близьких все гаразд". А син хай самостійно зі своїми бажаннями розбирається", – наголосила Соломка.
Загалом, за її словами, бажань може бути просто безліч, тут можна не соромитися: що чим більше ви їх запишете, то більше забудете. Тобто вони підуть десь у підсвідомість, і буде більше шансів, що здійсняться навіть без вашої участі.
Чим особливий молодик 13 січня 2021 року і що не можна робити цього дня читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка дала прогноз для України на тиждень. За її словами, з 11 січня в країні можуть ввести обмежені заходи економії, а хтось із політичних діячів навіть може втратити повноваження.
Також тарологиня розповіла, що з понеділка Тільцям доведеться проявляти себе в різних іпостасях, Раки плануватимуть справи й бюджет на рік, а Леви закріплять авторитет на роботі.
Згідно з гороскопом для всіх знаків на тиждень, Овни повноцінно візьмуться за робочі справи, Близнюків чекають творчі злети, а Раків – гроші.
У січні на Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, крім того – можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.
Також за її словами, у січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось праця Близнюків буде добре винагороджена.
У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тільцям і Скорпіонам краще провести час удома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто взятися до фізичних навантажень.