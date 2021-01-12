Молодий місяць 13 січня: як загадати бажання і почати нове життя

13 січня о 7 ранку відбудеться перший молодик у 2021 році – за місячним циклом розпочинається новий місяць. Цей день дає можливість завершити всі справи й розпочати нове життя. Також на молодика заведено загадувати бажання.

Як розповіла OBOZREVATEL тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка, до цього дня потрібно готуватися так само, як до Нового року – як проживете перший день нового місяця, таким і буде наступний місяць.

"Не перевантажуйте себе в цей час різними турботами й важкими справами, а краще заготуйте блокнот із ручкою. У перший час нового місяця випишіть усе, чого би прагнули найближчим часом. Звичайно, над усіма своїми бажаннями потрібно працювати, а не чекати поки їх вам хтось піднесе. Але прописуючи їх, ви на них краще концентруєтесь, починаєте усвідомлювати, чого ж ви насправді хочете. І часто буває, що якимось незбагненним чином ви отримуєте бажане", – сказала Соломка.

Вона зазначила, що є ще одна особливість складання бажань на першого молодика нового року – ви можете спокійно скласти собі плани та бажання на весь наступний рік, на кожен місяць або за життєвими напрямами: здоров'я, робота, особисте, навчання, розвиток, задоволення, майно тощо.

Соломка порадила пам'ятати про основні правила цього ритуалу: записуємо бажання так, наче воно уже збулося чи в процесі.

Наприклад, "я щасливо живу у власному затишному будинку", "я вільно й спокійно подорожую світом".

"Додавайте емоцій і того стану, в якому ви б хотіли перебувати, коли ваше бажання здійсниться. Наприклад, "я легко і вправно воджу свою нову машину". Ну і не використовуємо частку "не", формулюємо все через позитив. І всі бажання мають бути вашими, про вас і для вас. Не "хай у сина буде машина", а "я щаслива і задоволена тим, що у моїх близьких все гаразд". А син хай самостійно зі своїми бажаннями розбирається", – наголосила Соломка.

Загалом, за її словами, бажань може бути просто безліч, тут можна не соромитися: що чим більше ви їх запишете, то більше забудете. Тобто вони підуть десь у підсвідомість, і буде більше шансів, що здійсняться навіть без вашої участі.

Чим особливий молодик 13 січня 2021 року і що не можна робити цього дня читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL: