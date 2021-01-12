Новолуние 13 января: как загадать желание и начать новую жизнь
13 января в 7 утра состоится первое новолуние в 2021 году – по лунному циклу начинается новый месяц. Этот день дает возможность завершить все дела и начать новую жизнь. Также в новолуние принято загадывать желания.
Как рассказала OBOZREVATEL таролог и прогнозист Ольга Соломка, к этому дню нужно готовиться так же, как к Новому году – как проживете первый день нового месяца, таким и будет следующий.
"Не перегружайте себя в это время различными заботами и тяжелыми делами, а лучше заготовьте блокнот с ручкой. В первое время новолуния выпишите все, чего бы хотели на ближайшее время. Конечно, над всеми своими желаниями нужно работать, а не ждать пока их вам кто-то преподнесет. Но прописывая их, вы на них лучше концентрируетесь, начинаете осознавать, что вы на самом деле хотите. И часто бывает, что каким-то непостижимым образом вы получаете желаемое", – сказала Соломка.
Она отметила, что есть еще одна особенность составления желаний на первое новолуние нового года – вы можете спокойно составить себе планы и желания на весь следующий год, на каждый месяц или по жизненным направлениям: здоровье, работа, личное, обучение, развитие, удовлетворение, имущество и прочее.
Соломка посоветовала помнить об основных правилах этого ритуала: записываем желание так, как будто оно уже сбылось или в процессе.
Например, "я счастливо живу в собственном уютном доме", "я свободно и спокойно путешествую по миру".
"Добавляйте эмоций и того состояния, в котором вы бы хотели находиться, когда ваше желание исполнится. Например, "я легко и ловко вожу свою новую машину". Ну и не используем частицу "не", формулируем все через позитив. И все желания должны быть вашими, о вас и для вас. Не "пусть у сына будет машина", а "я счастлива и довольна тем, что у моих близких все в порядке". А сын пусть самостоятельно со своими желаниями разбирается", – отметила Соломка.
В целом, по ее словам, желаний может быть просто множество, здесь можно не стесняться: чем больше вы их запишете, тем больше забудете. То есть они пойдут где-то в подсознание и будет больше шансов, что осуществятся даже без вашего участия.
Чем особенно новолуние 13 января 2021 года и что нельзя делать в этот день читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала прогноз для Украины на неделю. По ее словам, с 11 января в стране могут ввести ограниченные меры экономии, а кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.
Также таролог рассказала, что с понедельника Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, а Львы закрепят авторитет на работе.
Согласно гороскопу для всех знаков на неделю, Овны полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, кроме того – возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.