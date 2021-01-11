Гороскоп для всех знаков на 11 января: Близнецы получат деньги, а Львы – новые идеи

С понедельника, 11 января, многие знаки зодиака начнут возвращаться в привычный рабочий темп после праздников – Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, Львы закрепят авторитет на работе. Близнецы и Скоприоны получат деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 11 января.

Овен

Уже можно чувствовать себя более или менее спокойно и входить в обычные рабочие рамки, жизненный график налаживается и вы начинаете решать те дела, которые откладывали до сакраментального "давай уже после праздников".

Телец

Нужно будет многое успевать и проявлять себя в разных ипостасях: вы и хороший работник, и искусная хозяйка, и хороший друг, и еще многие из тех ролей, что вы выполняете в этой увлекательной жизни.

Близнецы

Приходят небольшие средства, возможно, какая-то премия или выплата, что где-то задержалась. И у вас есть желание сразу же ее потратить на себя, позволить себе какие-то приятные подарки, ибо кто же лучше вас знает, что вам хочется...

Рак

Продолжается ваше личное планирование и бюджетирование на год, а если вы этого еще не сделали, то самое время заняться. И составить чуть ли не на каждый месяц то, чего бы вы хотели достичь, с учетом возможностей и различных неожиданностей.

Лев

Хорошие идеи, которые вы генерируете, помогут вам завоевать и укрепить авторитет на работе. Главное, не только что-то разумное придумывать, но и смело говорить об этом, поражая коллег, а особенно руководство, собственной гениальностью.

Дева

Ну все, можно уже вполне расслабиться после последних напряженных недель и позволить себе даже ничего не делать. А если и заниматься какой-то деятельностью, разве что немного и буквально левой ногой.

Весы

Опять вы попадаете на какой-то праздник, может соседи вдруг вспомнят, что вас давно не видели, или у родственников какие-то семейные события намечаются. И вы проводите время весело, в компании и с хорошим настроением.

Скорпион

Немного денег вам сейчас не помешает, вот вы их и получаете. Тем более, что и вам сейчас нужно будет рассчитываться по каким статьям. Поэтому любые поступления, что сегодня придут, будут очень кстати.

Стрелец

На вашем горизонте снова светит солнце, вы – в хорошем настроении, прекрасно себя чувствуете и готовы к труду и обороне. И семья сегодня вас радует, помогает и всячески поддерживает, разделяя ваши заботы.

Козерог

Умеренный и спокойный день предвидится, счастливый и наполненный различными приятными мелочами, когда можно спокойно жить, не нужно никуда спешить и не совершать подвиги, и не ставить рекорды

Водолей

Сейчас вам работа – это просто как праздник какой-то, потому что вы уже соскучились за этим приятным напряжением, за урегулированную жизнью, за определенным распорядком, и с коллегами охотно встречаетесь, потому что хочется все обсудить.

Рыбы

Неожиданно может вспыхнуть любовь, или хотя бы все начнется с симпатии, а там уже - будет как будет. В окружении появляется человек, к которому вы будете не ровно дышать, и не исключено, что и вы вызываете у этого человека симпатии.

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