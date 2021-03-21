Миколаїв введе жорсткий карантин: що буде заборонено
У Миколаєві з 24 березня буде діяти жорсткий карантин. Таке рішення ухвалила місцева влада через збільшення захворюваності COVID-19.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в Facebook. Він пише, що за показником госпіталізацій місто вже відповідає "червоній зоні".
Більш того, показник завантаженості ліжок, забезпечених киснем, за кілька днів також може подолати критичну позначку. У зв'язку з цим регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести в Миколаєві суворіші обмеження. Жорсткі заходи будуть діяти до 4 квітня включно.
У Миколаєві з 24 березня буде заборонено:
робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
робота ярмарок "вихідного дня";
проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Крім того:
Заклади громадського харчування будуть працювати виключно на винос;
Працюватимуть – при дотриманні суворих норм і без роботи кафе – автозаправні станції;
Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали – але без групових занять;
Працюватимуть дитячі сади. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
Всі підприємства і організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури;
Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку". Громадський транспорт в місті буде працювати в звичайному режимі з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму (із заповненою місць для сидіння на 50%).
Однак місту рекомендується оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі введення обмежень для роботи громадського транспорту.
Ринкам дозволено працювати до наступної неділі. Ще відомо, що на цьому тижні будуть проводитися постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби і Нацполіціі, і в разі недотримання карантинних вимог ринки будь-якої форми будуть закриті з понеділка, 29 березня.
Як писав OBOZREVATEL, 21 березня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали відразу кілька областей.
Також повідомлялося, що на Київщині слідом за столицею ввели жорсткий локдаун.