Миколаїв введе жорсткий карантин: що буде заборонено

Obozrevatel Суспільство 19:07, 21.03.2021 Оновлено: 20:33, 21.03.2021

У Миколаєві з 24 березня буде діяти жорсткий карантин. Таке рішення ухвалила місцева влада через збільшення захворюваності COVID-19.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в Facebook. Він пише, що за показником госпіталізацій місто вже відповідає "червоній зоні".

Більш того, показник завантаженості ліжок, забезпечених киснем, за кілька днів також може подолати критичну позначку. У зв'язку з цим регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести в Миколаєві суворіші обмеження. Жорсткі заходи будуть діяти до 4 квітня включно.

У Миколаєві з 24 березня буде заборонено:

  • робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

  • робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

  • робота ярмарок "вихідного дня";

  • проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

  • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

  • присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того:

  • Заклади громадського харчування будуть працювати виключно на винос;

  • Працюватимуть – при дотриманні суворих норм і без роботи кафе – автозаправні станції;

  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали – але без групових занять;

  • Працюватимуть дитячі сади. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

  • Всі підприємства і організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

  • Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури;

Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку". Громадський транспорт в місті буде працювати в звичайному режимі з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму (із заповненою місць для сидіння на 50%).

Однак місту рекомендується оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі введення обмежень для роботи громадського транспорту.

Ринкам дозволено працювати до наступної неділі. Ще відомо, що на цьому тижні будуть проводитися постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби і Нацполіціі, і в разі недотримання карантинних вимог ринки будь-якої форми будуть закриті з понеділка, 29 березня.

Як писав OBOZREVATEL, 21 березня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали відразу кілька областей.

Також повідомлялося, що на Київщині слідом за столицею ввели жорсткий локдаун.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Львові незакріплений люк убив дитину: поліція показала фото з місця ДТП

За 7 років війни пора вивчити: на нас напала РФ, нас вбиває РФ, нас окупувала РФ

Берінчика на бій вивезли на каталці в гіпсі. Відео

У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП: є загиблий і багато постраждалих. Фото

Українці повинні заплатити податки за свої квартири, машини і доходи: скільки і коли