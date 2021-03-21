Николаев введет жесткий карантин: что будет запрещено

Obozrevatel Общество 19:07, 21.03.2021 Обновлено: 20:33, 21.03.2021

В Николаеве с 24 марта будет действовать жесткий карантин. Такое решение приняли местные власти из-за увеличения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook. Он пишет, что по показателю госпитализаций город уже соответствует "красной зоне".

Более того, показатель загруженности коек, обеспеченных кислородом, за несколько дней также может преодолеть критическую отметку. В связи с этим региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в Николаеве более строгие ограничения. Жесткие меры будут действовать до 4 апреля включительно.

В Николаеве с 24 марта будет запрещено:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

  • работа ярмарок "выходного дня";

  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

  • Будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;

  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;

  • Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;

  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста". Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима (с заполненностью мест для сидения на 50%).

Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Еще известно, что на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Нацполиции, и в случае несоблюдения карантинных требований рынки любой формы будут закрыты с понедельника, 29 марта.

Как писал OBOZREVATEL, 21 марта Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.

Также сообщалось, что на Киевщине следом за столицей ввели жесткий локдаун.

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