Николаев введет жесткий карантин: что будет запрещено
В Николаеве с 24 марта будет действовать жесткий карантин. Такое решение приняли местные власти из-за увеличения заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook. Он пишет, что по показателю госпитализаций город уже соответствует "красной зоне".
Более того, показатель загруженности коек, обеспеченных кислородом, за несколько дней также может преодолеть критическую отметку. В связи с этим региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в Николаеве более строгие ограничения. Жесткие меры будут действовать до 4 апреля включительно.
В Николаеве с 24 марта будет запрещено:
работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
работа ярмарок "выходного дня";
проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Кроме того:
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
Будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;
Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;
Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста". Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима (с заполненностью мест для сидения на 50%).
Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.
Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Еще известно, что на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Нацполиции, и в случае несоблюдения карантинных требований рынки любой формы будут закрыты с понедельника, 29 марта.
Как писал OBOZREVATEL, 21 марта Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.
Также сообщалось, что на Киевщине следом за столицей ввели жесткий локдаун.