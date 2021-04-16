Мережу спантеличила оптична ілюзія з леопардом у пшеничному полі. Фото

Мережу спантеличила оптична ілюзія з леопардом у пшеничному полі, яка стала вірусною.

Фотографією поділився в Twitter співробітник лісової служби Індії Рамеш Панді. На ній зображений леопард, що сховався в пшеничному полі (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Місце зйомки імовірно знаходиться в районі Бахрейч, штат Уттар-Прадеш. На фотографії складно відразу помітити тварину, але якщо сфокусуватися, можна розгледіти леопарда в пшениці.

"Що ви бачите на цьому зображенні? Збільште масштаб і здивуєтеся", – підписав публікацію фотограф.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в соцмережі показали короткий відеоролик, на якому зображена обертається дошка у вигляді кола з намальованими чорно-білими кільцями.