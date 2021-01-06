Мер Черкас виступив проти введення локдауну слідом за Тернополем

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти введення в Україні жорсткого карантину з 8 січня.

Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook. За словами Бондаренка, зараз в Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована.

Мер підкреслив, що введення строгих карантинних обмежень не обгрунтовано.

"На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не на часі. Ми бачили пік захворювання перед новим роком, зараз ми бачимо спад", – сказав міський голова.

Він додав, що в місті життя йде своєю чергою і немає великих скупчень людей.

"Давайте сьогодні займемося підготовкою до Святвечора, а з понеділка будемо вирішувати, що робити, як робити і як жити в цих умовах" – повідомив Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернополі вирішили не вводити з 8 січня локдаун, оскільки в місті нібито зменшився зростання захворюваності коронавирусной інфекцією. Про це заявив мер міста Сергій Надал.