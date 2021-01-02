Медведчук заявив про подачу російської вакцини від COVID-19 на реєстрацію в Україні

У середу, 30 грудня 2020 року, харківська компанія "Біолік" нібито подала на реєстрацію в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Як повідомляє "112 Україна", про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Заявка начебто подана до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ.

За його словами, розробник вакцини – російський дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії – дав дозвіл на трансфер технології та передачу українському підприємству клітинної лінії для виробництва вакцини.

"Таку передачу можна здійснити протягом двох тижнів, а організувати виробництво вакцини – у термін від 3 до 6 місяців", – зазначив Медведчук.

Зі свого боку голова комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький у коментарі "РБК-Україна" заявив, що йому поки нічого невідомо про таку заявку.

"Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ та країн із жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії", – підкреслив він.

Тим часом, українці в соцмережах обурені заявою Медведчука про виробництво російської вакцини в Харкові.

Нагадаємо, в Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник V" зареєстрували в серпні 2020 року. Однак досі вона не пройшла всі етапи клінічних випробувань. Отже, у світі вона не визнана як ефективна.

Щеплення препаратом у РФ почали з 5 грудня. Після початку вакцинації громадяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

У Росії заявили про намір провести випробування "Супутника V" на дітях і вагітних жінках приблизно через 1,5 місяця.

Водночас учені у світі стурбовані, що використання цієї вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію і появу нового коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: