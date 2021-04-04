Марина Порошенко: Український культурний фонд хочуть перетворити на корумпований бізнес-проєкт

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
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Голова постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко

Складна ситуація, яка виникла навколо переобрання виконавчого директора Українського культурного фонду, пов’язана з тим, що Міністерство культури та інформаційної політики прагне у такий спосіб "вплинути на механізм розподілу державних коштів і контролювати грошові потоки".

Про це в інтерв’ю "Фактам" заявила ексголова Наглядової Ради УКФ, голова постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (партія "Європейська Солідарність"), Марина Порошенко.

За її словами, під час створення Українського культурного фонду в основу його діяльності було закладено прозорі європейські принципи стимулювання та підтримки творчих людей для реалізації сучасних культурних проєктів.

"А зараз УКФ розглядають як бізнес-проєкт… Тому проти керівництва фонду і розпочалася брудна політична піар-кампанія. Тому і тисне на нього Міністерство культури", – наголосила Марина Порошенко.

На думку політикині, якщо тиск не припиниться, то це може призвести до припинення діяльності УКФ, який "за три роки багато зробив для відродження культури в Україні". Тому, за словами Марини Порошенко, єдиний вихід для його порятунку – "це об’єднання всього творчого співтовариства для його підтримки".

Нагадаємо, що 9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

  • 24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора

  • 31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в.о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Марини Порошенко, через зростання кількості хворих на COVID-19 у столиці, постійна Комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики вже п’ять місяців працює в посиленому режимі.

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