Майже без опадів, але з морозом: з'явився прогноз погоди в Україні на вівторок. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 21:47, 11.01.2021 Оновлено: 22:02, 11.01.2021

Погода в Україні у вівторок, 12 січня, буде хмарною і майже без опадів, окрім кількох областей.

Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, у країні очікують на східний і південно-східний вітер, 5-10 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Невеликий мокрий сніг піде в Херсонській та Запорізькій областях, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 5 морозу; вдень від 1 морозу до 1 тепла, місцями на заході і півдні до +4.

Погода у Києві у вівторок також буде похмурою, вночі -2...-4, вдень від 0 до 2 морозу.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 12 січня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на 14 січня синоптики спрогнозували до -14 градусів.

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