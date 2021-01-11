Почти без осадков, но с морозом: появился прогноз погоды в Украине на вторник. Карта

Юрий Сергиенко Общество 21:47, 11.01.2021 Обновлено: 22:02, 11.01.2021

Погода в Украине во вторник, 12 января, будет пасмурной и почти без осадков, кроме нескольких областей.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, по стране ожидается восточный и юго-восточный ветер 5-10 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Небольшой мокрый снег пойдет в Херсонской и Запорожской областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 5 мороза; днем от 1 мороза до 1 тепла, местами на западе и юге до +4.

Погода в Киеве во вторник также будет пасмурной, ночью -2 -4, днем от 0 до 2 мороза.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 12 января.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве к 14 января синоптики спрогнозировали до -14 градусов.

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