Ляшко: Украина может делать до 11 млн прививок от COVID-19 в месяц

План Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вакцинировать от COVID-19 более половины взрослого населения до конца 2021 года является реалистичным.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию "Украинская правда". По его словам, Украина может делать до 11 млн прививок в месяц.

Он отметил, что для выполнения такого плана необходимы такие компоненты, как наличие вакцины, желание людей, обучаемость медперсонала, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID-19, чтобы медицинские работники, оказывающие помощь, освободились для того, чтобы могли проводить прививки.

"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 млн до 11 млн (прививок в месяц – Ред.) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", – отметил Ляшко.

В то же время санврач подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин – Ред.) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, что значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть на последние месяцы 2021 года значительно больше, чем мы даже рассчитывали", – отметил санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по разработке и утверждению Национального плана вакцинации против COVID-19 в Украине с учетом лучшего международного опыта.